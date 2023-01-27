Залужний і Міллі складали разом: що найважливіше при постачанні західних танків

Міжнародні партнери поступово погоджують передачу західних танків для України. На американські Abrams доведеться чекати досить довго. Але на це є абсолютно об'єктивні причини.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Паралельно різні ЗМІ повідомляють, що Росія готує новий наступ вже у найближчі місяці – лютий – березень. Тому цілком логічно, що деякі танки не встигнуть "доїхати" до України на той момент.

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Україна зможе впевненіше використовувати танки

За словами Шейтельман, у цьому немає нічого страшного. Адже навіть так Україна зможе без надмірної перестороги використовувати власні танки.

Не буде американських танків на цей момент. Але. В нас є свої танки. Ми не могли багато їх використовувати, адже був ризик втратити. А нові не мали звідки взяти. А коли ти знаєш, що за місяць прийдуть танки, а потім ще, то з більшою впевненістю можеш оперувати нинішніми танками,

– зауважив Шейтельман.

Як підкреслив політтехнолог, головне у цій ситуації – передбачуваність та графік постачань. Тому тепер зрозуміло, про що розмовляли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на зустрічі 17 січня.

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Загалом ситуація з американськими Abrams дещо складніша, ніж з іншими танками. В Європі не має готової ремонтної бази для таких танків. А без неї вони перетворюються в просту купу металу.

Для Leopard 2 ремонтні бази є і в Чехії, і в Польщі. А для Abrams – немає. А танк потрібно ж постійно обслуговувати. Без цього він перетвориться на купу заліза. Уявіть скільки треба різних деталей, шестерень, гвинтиків тощо,

– зазначив Шейтельман.

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