Танки, "Гради", ЗРК: окупанти на Донбасі розмістили десятки одиниць військової техніки

Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донбасі. Бойовики стягнули десятки одиниць забороненої військової техніки на Донеччину та Луганщину.

У звіті від 18 серпня наголошується, що СММ зафіксувала танки, "Гради", ЗРК, гаубиці та інше озброєння. Вони були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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"Гради" бойовиків порушили лінії відведення

Безпілотник ОБСЄ засік заборонену військову техніку на території полігону поблизу Бойківського (колишнє Тельманове). Там окупанти розмістили:

6 реактивних систем залпового вогню "Град",

6 танків Т-72;

6 мінометів "Сани" калібру 120 міліметрів.

Варто зазначити, що у цьому районі, відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння – заборонено.

Військова техніка за межами місць зберігання

Міжнародні спостерігачі також повідомляють про військову техніку, розміщену за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

27 танків Т-72 і Т-64;

12 гаубиць "Жаба" калібру 122 міліметри;

6 протитанкових гармат "Рапіра";

1 міномет "Сани" калібру 120 міліметрів;

10 зенітних ракетних комплексів "Стріла".

Усю цю техніку окупанти розмістили в районі Тернового, що на Донеччині та у районі Мирного біля Луганська.

Окрім цього, поблизу лінії зіткнення у Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 13 БМП, 1 бронетранспортер і бойову броньовану машину невстановленого типу.

Цю техніку засік безпілотник ОБСЄ на полігоні біля Бойківського.

Ситуація на Донбасі: що відомо

У липні 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. У той час, як українські військові сумлінно дотримуються домовленостей – проросійські бойовики систематично їх порушують.

Протягом минулої доби, 18 серпня, бойовики 3 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Російські найманці обстріляли позиції наших бійців поблизу Широкиного, Водяного й Опитного.

Унаслідок ворожих атак жоден військовослужбовець Збройних сил України не постраждав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу