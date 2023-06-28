Реекспорт Leopard – ні, введення санкцій – так: Швейцарія ухвалила нові рішення стосовно України

Уряд Швейцарії 28 червня ухвалив кілька ініціатив стосовно України. Так, ця країна заблокувала реекспорт сотні танків Leopard, які мала модернізувати й передати Німеччина, але приєдналася до нового пакету антиросійських санкцій.

Своє рішення швейцарська влада аргументує "законодавством про нейтралітет". Уряд країни буцімто не хоче ставити стороною конфлікту у війні Росії проти України.

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Швейцарія відмовилася передавати танки

Федеральна рада Швейцарії 28 червня відхилила запит німецької компанії Ruag SA щодо передачі 96 танків Leopard 1 A5. Ці танки мали передати Україні, як військову допомогу.

Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж означав би зміну швейцарської політики нейтралітету,

– мовиться у заяві.

Наразі ці танки зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини, щоб модернізувати, а вже згодом мали передати нашій армії.

Що відомо про танки Leopard 1 Танки Leopard 1 є першою подібною технікою створеною в Німеччині після завершення Другої світової війни. На озброєння його прийняли у 1965 році.

Попри те, що ці танки є достатньо старими, вони мають низку модифікацій. Основна з яких А5 1987 року випуску.

Вогнева потужність нарізної гармати з калібром 105 міліметрів непогана, адже бронепробиття натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 міліметрів на дистанції 2 кілометрів.

Ці танки мають досвід бойового використання під час Боснійської війни та війни в Афганістані.

Уряд Швейцарії приєднався до антиросійських санкцій

Крім того, Швейцарія також 28 червня розширила санкційні списки щодо Росії. Таким чином країна приєдналася до 11 пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.

"Федеральну раду проінформували про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо Росії", – написали у повідомленні.

Так, всі зміни набудуть чинності вже 28 червня о 18:00. У Федеральній раді пообіцяли ухвалити рішення про санкції до кінця серпня.

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