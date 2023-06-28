Реекспорт Leopard – ні, введення санкцій – так: Швейцарія ухвалила нові рішення стосовно України
Джерело:Уряд Швейцарії
Уряд Швейцарії 28 червня ухвалив кілька ініціатив стосовно України. Так, ця країна заблокувала реекспорт сотні танків Leopard, які мала модернізувати й передати Німеччина, але приєдналася до нового пакету антиросійських санкцій.
Своє рішення швейцарська влада аргументує "законодавством про нейтралітет". Уряд країни буцімто не хоче ставити стороною конфлікту у війні Росії проти України.
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Швейцарія відмовилася передавати танки
Федеральна рада Швейцарії 28 червня відхилила запит німецької компанії Ruag SA щодо передачі 96 танків Leopard 1 A5. Ці танки мали передати Україні, як військову допомогу.
Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж означав би зміну швейцарської політики нейтралітету,
– мовиться у заяві.
Наразі ці танки зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини, щоб модернізувати, а вже згодом мали передати нашій армії.
Що відомо про танки Leopard 1
- Танки Leopard 1 є першою подібною технікою створеною в Німеччині після завершення Другої світової війни. На озброєння його прийняли у 1965 році.
- Попри те, що ці танки є достатньо старими, вони мають низку модифікацій. Основна з яких А5 1987 року випуску.
- Вогнева потужність нарізної гармати з калібром 105 міліметрів непогана, адже бронепробиття натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 міліметрів на дистанції 2 кілометрів.
- Ці танки мають досвід бойового використання під час Боснійської війни та війни в Афганістані.
Уряд Швейцарії приєднався до антиросійських санкцій
Крім того, Швейцарія також 28 червня розширила санкційні списки щодо Росії. Таким чином країна приєдналася до 11 пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки.
"Федеральну раду проінформували про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо Росії", – написали у повідомленні.
Так, всі зміни набудуть чинності вже 28 червня о 18:00. У Федеральній раді пообіцяли ухвалити рішення про санкції до кінця серпня.
Раніше Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії
- Євросоюз 23 червня схвалив новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення чинних обмежень та припинення їх обходу. Таким чином, це став 11 пакет торговельно-економічних обмежень, які запровадив ЄС проти країни-агресорки.
- Раніше Угорщина всіляко блокувала цей закон, оскільки він стосувався російського ОТР банку, з яким співпрацює країна. Попри це, цей банк лишився у "чорному списку" Європейського Союзу.
- Однак Європейський Союз планує дозволити Угорщині імпортувати підсанкційні товари та послуги, які необхідні для обслуговування вагонів метро у столиці країни. Таке рішення ухвалила Європейська комісія.