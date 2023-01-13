Запаси Leopard у Європі є: скільки ще країн мають необхідні для ЗСУ танки

Уряд Польщі зробив перший крок у передачі Україні танків Leopard. Втім достатню кількість такої бойової техніки має значна частина держав Європи.

Про це 24 Каналу розповів аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Адреас Умланд. За його словами, поки невідомо, яку точну кількість "Leopard" зможуть отримати українські військові для знищення росіян на своїй землі.

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У кого є танки Leopard

Адреас Умланд зауважив, що танки Leopard дійсно у достатній кількості є не лише у Польщі.

Є 13 країн, які мають танки Leopard 2 і могли б частину танків передати Україні,

– прокоментував він.

За його словами, найбільше Leopard саме у Європі. Проте країни-власниці таких танків можуть не лише поділитися технікою.

"Також є можливість ремонту та сервісу для цих танків", – підкреслив аналітик.

Тож перспективи перед Україною відкриваються дійсно великі.

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Чи передасть танки Німеччина

Аналітик додав, що, імовірно, наступною ініціативу передачі танків українському війську може підхопити Німеччина. Проте є один нюанс.

"Сама Німеччина не має так багато танків – у неї є десь 300 танків", – пояснив він.

Адреас Умланд підкреслив, що через це прогнозувати точну кількість техніки, яку готова передати Україні Німеччина, поки не можна.

Однак, перспективи отримання зброї від європейських країн-союзниць велика.

Сподіваюся, що буде декілька країн, які узгодять все разом і буде колективна передача танків,

– зауважив аналітик.

Він звернув увагу, що Leopard 2 – такий тип танків, який був би найбільш корисним для України.

Які переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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