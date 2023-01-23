Щоб Росія не виграла війну, – у ЄС закликали Німеччину надати Україні танки Leopard

У Євросоюзі закликають Німеччину дозволити передавати Україні німецькі танки Leopard. Берлін попереджають, що Росія може виграти війну, якщо рішення не буде прийнято найближчим часом.

Європейські міністри закордонних справ зустрілися 23 січня для обговорення допомоги Україні. Повідомляється, що міністри тиснули на Німеччину, щоб та дозволила відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща захоче відправити танки в Україну. Прибувши на зустріч у Брюссель, вона відмовилася уточнювати ці коментарі та сказати, чи говорила від імені всього уряду. Водночас вона зазначила, що важливо "зробити все можливе, щоб захистити Україну".

Партія німецького канцлера Олафа Шольца стверджує, що Захід повинен уникати раптових кроків, які можуть спричинити ескалацію війни. Але низка союзників відкидає таку позицію, заявляючи, що Росія вже повністю віддана своєму нападу на Україну.

На цей момент немає вагомих аргументів, чому бойові танки не можуть бути надані (Україні – 24 Канал),

– заявив глава МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс.

Він додав, що "аргумент ескалації не працює, тому що Росія продовжує ескалацію".

Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що танки не можна затримувати більше жодного дня. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Німеччина, як "локомотив Європи", несе особливу відповідальність за допомогу Україні.

Очільник МЗС Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що Росія може виграти війну, якщо європейці "не допоможуть Україні тим, що їй зараз потрібно".

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