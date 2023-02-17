Нідерланди разом з Німеччиною і Данією нададуть Україні приблизно 100 танків Leopard

Партнери України продовжують надавати нашій державі масштабну підтримку. Зокрема, Німеччині, Данія та Нідерланди планують надати нам близько 100 танків Leopard.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який 17 лютого прибув до Києва з офіційним візитом. Глава держави підкреслив, що зараз потрібно максимально прискорити надання цієї техніки Україні.

Зверніть увагу Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Потужна підтримка від партнерів

Президент України наголосив, що 100 танків для України є серйозною підтримкою у цій війні.

Нідерланди разом з партнерами з Німеччини, з партнерами з Данії готуються передати Україні близько 100 танків Leopard. Це дійсно потужна підтримка для України,

– заявив Зеленський.

Ймовірно, мова йде саме про танки Leopard 1, адже напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що до кінця 2023 року наша країна має отримати 80 одиниць цієї техніки, а в першому кварталі наступного року ще близько 20 одиниць.

"Танкова коаліція": головне

У січні партнери погодили надання танків для України, зокрема безпрецедентними стали рішення Великої Британії, США та Німеччини. Таким чином Україна найближчим часом отримає:

31 танк M1A2 Abrams від США;

14 танків Challenger 2 від Великої Британії;

14 танків Leopard 2 від Німеччини в межах першого пакету допомоги;

14 Leopard 2 від Польщі. Однак Варшава заявила про готовність надати ще німецьких танків, а також 60 танків PT-91;

8 танків Leopard 2 надасть Норвегія;

4 танки Leopard 2 надасть Канада. Перший уже прибув до Польщі;

3 танки надасть Португалія;

від 4 до 6 танків готова надати Іспанія першою партією. Загалом країна готова надати кілька десятків танків, однак все залежить від їхнього технічного стану.

І це без вищезгаданих танків Leopard 1 та 30 танків Т-72, які Україні готова надати Словаччина.