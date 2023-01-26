Глохнуть перед мавзолеєм Леніна, – Подоляк потролив "супертанки Росії"

Україна отримує важку зброю та техніку від західних партнерів. Натомість відповіддю Росії є погрози своїми "найкращими в світі танками", якими, до речі, неможливо воювати.

Про це в інтерв’ю для 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він підкреслив, що російська зброя характеризується не якістю, а кількістю.

До теми Німеччина може передати винищувачі, але через певний час, – Подоляк

Російські пропагандисти не втрачають нагоди похвалитися своїми "найкращими в світі танками". У телеграм-каналі Владімір Соловйов написав, мовляв, дехто може здивуватися, але в останні роки єдиною країною, що розробляє надзвичайно нову машину, мовилося про танк, була саме Росія.

Варто лише звернути увагу на стилістику Соловйова. Його Подоляк називає "фантастичним матеріалом для психіатричного дослідження".

На "найкращі у світі танки" політик відповів коротко: "Найкращих у світі танків під назвою Т-14 "Армата" не існує в природі, вони глохнуть перед мавзолеєм Леніна".

Він переконаний, що російський ВПК зараз максимально зануляє свою репутацію. Росія має величезний обсяг старої радянської зброї, ледь модифікованої. Вони ведуть певні розробки у сфері авіації, мовиться про літаки-винищувачі п'ятого покоління. Також в Росії є низка високоточних ракет, які були напрацьовані у 2000-х роках, але їх зовсім небагато.

Елементи гібридної війни

90% арсеналу російської армії – це арсенал Радянського Союзу, наголосив Подоляк. Ця зброя застаріла, але її дуже багато.

Тому ці всі понти росіян: "Армати", "Посейдон" – це винятково елементи гібридної війни,

– додав мовець.

Він зауважив, що Росія увесь час продавала не стільки свою військову спроможність, скільки страх перед нею, страх перед російської армією.

Для цього вони й створили ПВК "Вагнер" та інших, які приїжджали до Сирії і на відео відрізали голову місцевим, переконаний Подоляк. Робили це для того, аби показати які росіяни безжалісні, що їм все одно на гуманістичну складову сучасної цивілізації. І ці люди є основою російської армії.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Самі повірили в свою брехню

За словами Подоляка, росіяни постійно розказували, що мають "Циркони", "Армати" і світ повинен їх боятися. Світ боявся Росії, тому був паритет, мовляв, Росія буде щось сказати, ми будемо з нею сперечатися, але будемо її боятися.

В якийсь момент, вони самі повірили що мають настільки потужну армію і такий надсучасний ВПК, що вони можуть зайти будь-куди,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Україні допоможе зброя НАТО

Росіяни вдерлися до України, яка є відверто не мілітарною державою, визнав Подоляк. Причини, чому так сталося, керівництво буде з'ясовувати після перемоги. Хоч Україна не мала достатньо ефективної контрзброї, перший натиск їй дозволила втримати радянська зброя, а сьогодні наша держава із партнерами виходить на концепцію переоснащення армії за стандартами НАТО, повідомив політик.

З’ясувалося, що немає ніякої надпотужної російської армії, немає ніякої потужної російської зброї. З’ясувалося, що в усього цього "аналагав нєт" справді немає аналогів, бо це нікому не потрібно,

– зауважив спікер.

Натомість, за словами Подоляка, в Україні є ефективні засоби протидії під назвою зброя НАТО – артилерія, РСЗВ, Himars, скоро будуть танки, потім ракети підвищеної дальності та винищувачі.

Російські пропагандисти відреагували на передачу важкої техніки Україні