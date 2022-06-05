Танків там не було: ексклюзивні фото зруйнованого заводу в Києві після обстрілів

Росіяни 5 червня обстріляли Дарницький вагоноремонтний завод у Києві. Російська пропаганда розказує, мовляв, там були танки та бронетехніка, однак це брехня.

Насправді завод є об'єктом цивільної інфраструктури. Там виготовляли та ремонтували лише вантажні вагони, які використовували для перевезення невійськових вантажів. Журналісти 24 каналу побували на місці події.

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Ці вагони використовували для евакуації людей та експорту української продукції, зокрема зерна. Внаслідок удару знищили механічний та деревообробний цехи, кузню, водовід. Частину приміщень вже не зможуть відновити.



Зруйнований ДВРЗ / Фото Євгенії Мазур, 24 канал

Поруч не було військових об'єктів

У завод влучили 4 ворожі ракети, ще одна впала в лісах поруч. На підприємстві наголосили, що ніяких військових об'єктів тут немає.



Розбиті приміщення заводу / Фото Євгенії Мазур, 24 канал

Ба більше, це густонаселений район. Поруч розташоване бомбосховище, де ховались цивільні. Зараз на місці ще працюють сапери.

Зруйнований завод УЗ в Києві / Фото Євгенії Мазур, 24 канал:

Брехня російської пропаганди

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін спростував брехню російських пропагандистів, яка з'явилась одразу після обстрілів. Укрзалізниця ще не робила жодних заяв про пошкодження, а от міноборони російських окупантів вже наговорили, мовляв, на території заводу нібито були танки Т-72 та інша бронетехніка.

Що відомо про обстріли Києва

Вранці 5 червня росіяни атакували Київ. Ракети випустили з Каспійського моря. Ймовірно, з літаків Ту-95.

Прилетіло у Дарницький та Дніпровський райони столиці. Одну ракету збили сили ППО над Обухівським районом Київщини. Звуки вибухів чули і в Броварській ОТГ.

У МВС заявляли, що, крім заводу, було влучання у військовий об'єкт.

До речі, ракета, яку росіяни спрямували на Київ, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. В Енергоатомі забили на сполох.

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