Танкова коаліція розширюється: Швеція також готова передати Leopard Україні

Швеція заявила про готовність відправити в Україну частину своїх бойових танків Leopard. Країна ініціювала переговори з Німеччиною щодо цього.

Деталі розповів міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон. В парламенті Швеції зростає підтримка, щоб додатково надати Україні деякі зі 120 танків Leopard, які є у країни.

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Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу,

– сказав міністр.

Зауважимо, що станом на початок лютого до "танкової коаліції" вже долучилися щонайменше 12 держав. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І вже найближчим часом Польща може надати 14 танків Leopard 2. Це станеться після того, як українські військові завершать навчання.

Як Швеція допомагає Україні

Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії рік тому. Остання частина допомоги включає броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

Йонсон сказав, що цей пакет допомоги стане головним внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.

Додамо, що раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес спрогнозував, що війна Росії та України триватиме ще як мінімум рік. Він заявив, що Путін перейшов межу і не збирається зупинятися. Саме тому Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву відтіснити російські війська.

Воллес також сказав, що він вважає, що Британія має всі можливості для допомоги Україні, але потрібно продовжувати постачання зброї.