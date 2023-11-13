"Ми усвідомлюємо загрози": Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

У Міноборони Польщі розповіли про розгортання нового танкового батальйону в біля кордону з Білоруссю. Він матиме на озброєнні сучасну техніку – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad.

Батальйон польська армія розгорнула у селі Чартаєв Сім'ятицького повіту Підляського воєводства. Там новий танковий батальйон створили у складі першої піхотної дивізії.

Дивіться також Тренування перед вступом у Євросоюз: у чому полягає гнів польських перевізників

Що відомо про створення нового батальйону в Польщі

Очільник Міноборони Маріуш Блащак 12 листопада у селі Чартаєв взяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

Ми усвідомлюємо загрози. Ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити Російську імперію. Це завжди було загрозою для народів, які жили по сусідству,

– заявив польський міністр.

Він пояснив, що для запобігання нападу, вони зміцнюють польську армію, створють нові військові підрозділи.

"Цей танковий батальйон тут, у Сем'ятицькому районі, буде оснащений танками К2. Це сучасні танки, які були розроблені у 21 столітті", – додав Маріуш Блащак.

На сайті міністерства пояснили, що вони вже розгорнули контейнерне містечко, найближчими роками планують розбудувати постійну інфраструктуру. Також на першому етапі створення підрозділу там дислокуватиметься понад 100 солдатів, в перспективі – декілька сотень на постійній основі.

Де розташоване село Чартаєв: дивіться на карті

У Міноборони Польщі зазначили, що формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона складатиметься з:

2 військових частин: 4 загальновійськових бригад, артилерійської бригади, 4 полків військових типів і 3 спеціалізованих батальйонів;

понад 30 тисяч солдатів;

вони розміщуватимуться у Підляському, Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському та Куявсько-Поморському воєводствах.

Німеччина виводить свої Patriot з Польщі

Німеччина планує вивести три свої підрозділи ППО з території Польщі. Адже свої системи Patriot Берлін розгорнув на польських землях, щоб запобігти обстрілам. Адже 15 листопада 2022 року під час масованого обстрілу України ракета ППО впала в Польщі.

Німецька сторона виведе протиповітряну оборону тому, що вона знадобиться для використання силами швидкого реагування НАТО у 2024 році. Також системам Patriot потрібно пройти технічне обслуговування.

Системи Patriot перебували в Польщі разом із майже 300 німецькими солдатами з початку 2023 року. Вони базувались у польському місті Замосць, що за 30 миль від українського кордону. Ба більше, населений пункт має важливе залізничне сполучення з Україною.