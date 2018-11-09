Танці на весіллях не зупинять російське втручання, – Клімкін про шпигуна РФ в Австрії

Історія з викриттям колишнього полковника, який шпигував в Австрії на користь РФ, є шансом для Відня більш ретельно придивитись до сучасної Росії.

Про це написав міністр закордоних справ Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

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"Донські козаки, танці на весіллях, навіть "business as usual" – російське втручання не зупинить нічого. Ніякий нейтральний статус не вбереже від російських шпигунів в лавах національних збройних сил", – написав міністр, згадуючи про рішення голови МЗС Австрії запросити президента РФ Владіміра Путіна на своє весілля.

Клімкін порівнює сучасний інцидент із викриттям полковника Альфреда Редля 100 років тому – австрійського офіцера, а насправді шпигуна, що працював на Російську імперію. За словами міністра, Редль був людиною, яка змінила хід історії.

Іронічно, але викритий сьогодні в Австрії російський шпигун теж має подібний шанс – і це шанс для сучасної Австрії більш ретельно придивитись до сучасної Росії,

– сказав Клімкін, підкреслюючи, що за 100 років методи РФ не змінилися.

Нагадаємо, в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років.

Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.Слідом за США та Нідерландами зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках звинуватила Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала й Чехія.