Танці з зірками 2018: Олена Шоптенко показала кумедні кадри з репетицій

26 серпня в Україні стартувало популярне шоу "Танці з зірками 2018". Сьогодні, 2 вересня, відбудеться другий прямий ефір, тому наразі тривають завершальні підготування до випуску. Хореограф Олена Шоптенко вирішила відкрити закулісне життя на "Танцях з зірками" та показати фрагменти репетицій.

Невдовзі глядачі зможуть побачити нові хореографічні постановки від українських зірок. Як стверджує Олеан Шоптенко, саме другого ефіру найбільше бояться знаменитості, адже сьогодні, 2 вересня, вперше проект "Танці з зірками 2018" покине одна пара.

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"Всі учасники після першого ефіру "Танці з зірками 2018" відчувають завжди одне і те ж. Вони усвідомлюють, що страшно на першому ефірі ще не було. Страшно буде на другому, тому що на тоді починаються голосування", – поділилась Олена Шоптенко.

Та, коли у понеділок після ефіру танцівники мають змогу хоч трішки відпочити, за лаштунками шоу починається справжній вир роботи. Ціла команда фахівців працює над наступним випуском проекту та планує, якими будуть 14 постановок.

Для постановочної команди перші тижні це завжди випробування. Ти ще не налаштувався толком, а у тебе 14 постановок. Але якщо бути відвертою, над цим проектом працює одна з кращих команд, з якою мені доводилося працювати, тому все буде добре. І ще, на жаль, для учасників, з кожним ефіром кількість постановок зменшується,

– пояснила Олена Шоптенко.

Хореограф додала, що після першого ефіру зіркова пара починає усвідомлювати, що це танцювальне шоу, тому розслаблятись немає часу, а постановку слід повторити десятки разів. Олена Шоптенко переконана, що саме цей сезон "Танці з зірками", буде дуже цікавить, тому знаменитість трішки заздрить учасникам, що вони мають змогу вийти на паркет.

"Якщо чесно, в цьому сезоні всі дуже сильні і дуже налаштовані на перемогу, тому шоу буде дуже цікаве. Травми, нерви, постійні зміни хореографії та ідей, довге навчання, щоб потім переучувати – це все, щоб в неділю станцювати півтори хвилини. І це ще конкуренція не включилася. Я безумовно не заздрю учасникам. Хоча ні, якщо чесно, я їм дуже заздрю, ще на першому ефірі я точно зрозуміла, що сумую за паркетом і цими емоціями", – зізналась Олена Шоптенко, додавши кумедні кадри з репетицій.