Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом 2 – 3 років, – Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що протягом 2 – 3 років вдасться відновити спроможності Військово-морських Сил України.

Про це він повідомив 12 травня під час виступу на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Глава Міноборони розповів, що положення Стратегії воєнної безпеки серед іншого спонукають до збільшення військово-морського потенціалу України для посилення спроможностей оборони України в Азово-Чорноморському регіоні.

З першого дня перебування на посаді міністра оборони я поставив пріоритет розвитку військово-морських сил України. Реалізація вже закладених проєктів дозволить протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС,

– сказав військовий.

Андрій Таран раніше зазначав, що Міністерство завершує підготовку Плану оборони України та Стратегічного оборонного бюлетеню.

Зокрема, був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону держави та Збройні сили України.

Андрій Таран поінформував, що Міноборони докладає чимало зусиль для розвитку військової інфраструктури. Зокрема, зводяться військові містечка.

Нагадаємо, що міністр оборони наголосив, що Україна не йтиме "шляхом тотальної мілітаризації", бо цей процес – дуже виснажливий для економіки.

За його словами, пріоритет надається застосуванню превентивних, асиметричних та непрямих дій для запобігання ескалації воєнного конфлікту.