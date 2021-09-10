Таран – на своєму місці, – Шмигаль про міністра оборони

ЗМІ припускали, що крісла восени можуть захитатись одразу під кількома міністрами уряду Дениса Шмигаля. Серед потенційних кандидатів на вихід називали і міністра оборони Андрія Тарана. Сам прем'єр вважає, що очільник Міноборони перебуває на своєму місці.

Про це глава Кабміну повідомив під час години запитань до уряду 10 вересня. У Шмигаля поцікавились його оцінкою розслідувань щодо схем із закупівлями харчування для військовослужбовців.

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Таран – абсолютно професійна людина, – Шмигаль

Стосовно пана міністра оборони, він, звісно ж, на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції,

– зауважив Шмигаль.

Щодо можливих зловживань, то за словами прем'єра, оцінку їм мають надавати правоохоронні органи, а згодом і суд.

У команді Зеленського шукають заміну трьом міністрам

Зазначимо, що раніше "Українська правда" повідомила, що у команді Зеленського шукають заміну одразу трьом міністрам. Мовиться саме про главу Міноборони Андрія Тарана. Також під питання робота міністерки соцполітики Марини Лазебної та віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

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Арахамія підтвердив, що у відставку можуть піти 3 – 4 урядовці

Підтвердив припущення і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що у відставку можуть відправити 3 або 4 міністрів. Ба більше, половину кандидатів на заміну уже знайшли.