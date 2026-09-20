Захід хоче отримати подібний досвід: як Україна протистоїть російським реактивним дронам

Росія припинила випуск звичайних "шахедів" і перейшла на виробництво швидкісних реактивних безпілотників із дальністю понад тисячу кілометрів. У відповідь українські фахівці вже створили та випробовують спеціальні засоби для перехоплення цих цілей.

Як зазначив в ефірі "24 Каналу" підполковник ЗСУ Тарас Березовець, протистояння з ворогом остаточно перетворилося на гонку технологій. За оцінками військових та політиків, активні бойові дії можуть тривати щонайменше до 2028 року.

Нова тактика ворога та українська відповідь

Окупанти зосередили зусилля на виготовленні реактивних дронів "Геран-5", які мають бойову частину вагою 90 кілограмів. Ворог намагається бити по логістиці аж до кордону з Польщею, щоб показати відсутність безпечного тилу в Україні.

Важливо. Повну версію інтерв'ю з Тарасом Березовцем читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Проте українські розробники вже мають технічні рішення для знищення таких загроз.

Рішення цієї проблеми вже є. Деякі вироби знаходяться у фінальній стадії випробування. Для того, щоб його масштабувати, потрібен певний час. Ми говоримо про місяці,

– Тарас Березовець, підполковник ЗСУ.

Він також нагадав про успішні удари вітчизняних засобів по об'єктах на території Росії на відстані 3000 кілометрів та історичний бій, коли український морський безпілотник уперше у світі знищив ворожий апарат.

Обмін досвідом із союзниками

Західні партнери уважно стежать за цією боротьбою. Видання Financial Times повідомляє, що Москва може передати технології виробництва ракетодронів Ірану. Саме тому США та інші союзники зацікавлені постачати Україні ракети-перехоплювачі, щоб натомість отримати реальний бойовий досвід протидії російсько-іранським безпілотникам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія готує цілу лінійку нових швидкісних цілей, серед яких "Бандероль" та "Гербера-5". Як пояснював Кирило Буданов, зараз у повітрі триває стандартне змагання між реактивними безпілотниками та дронами-перехоплювачами. Тому українські військові активно тестують розробки від кількох вітчизняних компаній, щоб розбудувати ефективну та дешеву систему малої протиповітряної оборони.