Чи наступатиме Росія на Дніпро, Запоріжжя та Харків: Чмут розповів про тактику росіян

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут проаналізував можливості росіян захопити великі українські міста. Зокрема, такі як Херсон, Запоріжжя, Дніпро та Харків.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для УП. За словами Тараса Чмута, на цей час у ворога немає достатнього потенціалу для реалізації таких планів, однак їхні дії спрямовані на те, щоб зробити ці міста непридатними для життя.

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Херсон: річковий десант і терор мирного населення

Чмут зазначив, що Херсон має стратегічно важливу водну перешкоду – річку Дніпро. Він зауважив, що останні місяці ворог активно розглядає можливість річкового десанту.

Для росіян це може бути успішною операцією, тому що вона сковуватиме величезний ресурс Збройних Сил, якого і так бракує. А втрати, які вони понесуть, для них абсолютно прийнятні,

– пояснив він.

Росіяни намагаються зробити місто мертвим, знищуючи інфраструктуру, транспорт, медичні служби та застосовуючи дрони-камікадзе проти мирного населення. А втрата островів на Дніпрі, за словами Чмута, дозволяє окупантам запускати FPV-дрони прямо в місто.

Запоріжжя: під вогнем, але без прориву

Щодо Запоріжжя, Чмут зауважив, що місто перебуває під постійним обстрілом.

Росіяни намагаються рухатися у бік міста, але це не головний напрямок їхніх атак. Вони лише прагнуть виснажити населення та зробити місто безлюдним,

– зазначив він.

Дніпро та Харків: менша загроза, але та ж тактика

Дніпро та Харків, за його словами, мають трохи кращу ситуацію завдяки більшій відстані від лінії фронту. Проте й тут ворог застосовує аналогічну тактику – обстріли, що руйнують інфраструктуру і створюють умови для масової евакуації цивільних.

