"Витягував із самого пекла своїх побратимів": на фронті загинув боєць Тарас Гондз із Тернополя

На жаль, Україна втратила ще одного захисника. Так у Донецькій області своє життя за Україну віддав Тарас Гондз із Тернополя. Захисникові навіки лишилося 32 роки.

Про жахливу втрату міський голова Сергій Надал, а також Тернопільський національний педагогічний університет, у якому воїн навчався. На фронті Тарас врятував багато життів, витягував побратимів із самого пекла. За це він був нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ.

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Що відомо про полеглого захисника

Тарас був випускником факультету педагогіки й психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Там він продовжив здобувати вищу освіту, зокрема магістерський рівень зі спеціальності "Психологія".

Ще рік тому в одній з аудиторій рідного університету студент і воїн складав кваліфікаційний іспит із психології. Викладачі пригадують, як після оголошення результатів усі стоячи аплодували йому, дякували за героїзм і мужність, за вірність рідній землі й українському народу.

Але ми не знали тоді, що востаннє його обіймаємо, просимо берегти себе та повернутися живим і здоровим... Тарас був надзвичайно щирою та світлою людиною, завжди готовий підтримати, допомогти, розрадити,

– повідомили в університеті.

Студент-воїн захищав свою бакалаврську роботу уже з передової, оскільки попри відпустку його терміново викликали повернутися до виконання своїх обов'язків. Тема його роботи звучала так: "Особливості психологічної готовності мобілізованих військовослужбовців до ведення бойових дій".

"Клята війна веселого й безтурботного юнака перетворила на мужнього та гідного чоловіка, безстрашного і надзвичайно дисциплінованого воїна. На війні Тарас багато разів рятував людські життя, витягував із самого пекла своїх побратимів... От тільки себе не зміг вберегти", – додали там.

Моторошну звістку підтвердила і його мама Ольга Гондз. Тарас загинув 13 липня під час ворожого обстрілу на одному із напрямків в Донецькій області. "Немає між нами мого Тарасика... Тобі ще жити та жити", – написала жінка.

Відомо також, що захисник був нагороджений почесними нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "За збережене життя".

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса Гондзи. Вічна пам'ять українському воїну, який до останнього подиху боронив рідну землю.