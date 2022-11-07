Половина вивісок в Одесі російською: мовний омбудсмен обурився і звернувся до Труханова

Тарас Кремінь знову звернувся до Геннадія Труханова з питанням демонтажу вивісок російською мовою. Адже вони мають бути державною мовою України.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав про статтю 32 закону про державну мову, у якій це зазначено. Кремінь зауважив, що вже звертався до Труханова в лютому 2022 року.

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Кремінь вимагає змінити вивіски в Одесі

...Повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою,

– заявив Кремінь.

У листі посадовець пояснив меру Одеси, що:

треба внести зміни до правил благоустрою Одеси та інших актів, які регулюють вивіски, таблички та іншу інформацію для загального ознайомлення в місті;

та інших актів, які регулюють вивіски, таблички та іншу інформацію для загального ознайомлення в місті; зокрема, дані на них мають бути написані українською мовою;

натомість, за потреби, їх можна дублювати іншими мовами.

Також Уповноважений із захисту державної мови пригадав, що написав листа Геннадію Труханову ще в лютому 2022 року. Тоді мера також закликали вжити заходів щодо цього питання.

Проте станом на сьогодні (7 листопада – 24 канал) ні відповіді, ні відповідних дій немає,

– заявив Кремінь.

Посадовець пригадав, що з січня 2020 року, згідно з законом про державну мову, реклама має бути українською.

Вивіска на кожному другому магазині в Одесі російською

Тарас Кремінь розповів, що в Одесі, згідно з моніторингом активістів, кожен другий зі 150 перевірених магазинів, порушує мовне законодавство. За його словами:

він щоразу отримує звернення та повідомлення про вивіски, таблички та написи недержавною мовою;

це стосується і зовнішньої реклами на території об'єктів благоустрою міста.

Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада Росії використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії,

– пригадав Уповноважений.

Він зазначив, що мовне питання є одним із головних у війні Росії проти України. Саме тому, треба прибрати рекламу російською мовою.

Коротко про мовний закон

Ще у квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Згідно з ним, українською повинні розмовляти всі посадовці, а також судді, медики та викладачі.

Також українська має звучати обов'язково у всіх сферах обслуговування. Рідною мовою також необхідно підписувати маркування товарів та послуг.

Саме цей закон передбачав створення нової посади – Уповноваженого із захисту державної мови та національної комісії зі стандартів української мови. Закон набув чинності 16 липня 2019 року. Детальніше про його суть читайте за посиланням.

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