Меру Дрогобича виписали штраф за невиконання плану мобілізації

Меру Дрогобича Тарасові Кучмі виписали постанову про штраф за зрив заходів мобілізації. Спочатку 59-річного посадовця запросили до місцевого ТЦК, але після його неявки керівництво центру звернулося до поліції з вимогою примусового приводу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на zaxid.net. Міський голова повідомив, що буде оскаржувати рішення.

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Чому мера Дрогобича хочуть оштрафувати за зрив мобілізації

27 січня Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента, у якому заявила про тиск на органи місцевого самоврядування. Зокрема, у ньому згадується лист Дрогобицького РТЦК та СП до поліції з вимогою примусового доправлення мера Тараса Кучми до ТЦК.

У коментарі журналістам Тарас Кучма підтвердив, що мав з’явитися до районного ТЦК та СП 22 січня, однак не зміг цього зробити через заплановані офіційні заходи та зустріч полеглого бійця.

Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера,

– розповів міський голова.

Водночас мер уточнив, що примусового доправлення до ТЦК не було, оскільки він з’явився туди самостійно.

Згодом з’ясувалося, що постанови про адміністративне стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив мобілізаційних заходів були винесені не лише щодо нього, а й щодо міських голів Трускавця, Східниці, Борислава та Меденич відповідно до розпорядження начальника РВА.

Розмір штрафу за це порушення становить близько 36 тисяч гривень.

Тарас Кучма не погодився з таким рішенням, він вважає, що міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК.

"Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?", – заявив він.

Крім того, міський голова повідомив, що не має наміру сплачувати штраф та буде його оскаржувати.