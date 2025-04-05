Сенатор Круз попередив про великий реванш демократів на виборах 2026 року через тарифи Трампа

Сенатор-республіканець Тед Круз попередив свою партію про "криваву лазню" на проміжних виборах 2026 року через торгову політику президента Трампа. Демократи можуть узяти потужний реванш.

Сенатор має песимістичні очікування щодо результатів торгової війни для економіки США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Республіканці очікують провалу на виборах 2026 року

FT зауважило, що ці заяви стали найрізкішим попередженням від представника республіканської партії з моменту введення мит.

Якщо тарифи Трампа та будь-які заходи у відповідь залишаться в силі надовго і спричинять рецесію, особливо важку рецесію, то 2026 рік, найімовірніше, буде політичною "кривавою лазнею". Ми отримаємо демократичну Палату, а можливо, і Сенат,

– сказав Круз на своєму подкасті Verdict у п’ятницю, 4 квітня.

Адміністрація Трампа запровадила нові мита, які викликали падіння фондових ринків і втрати на суму понад 5 трильйонів доларів.

На тлі цього в Сенаті з’явився двопартійний законопроєкт, ініційований сенатором Чаком Граслі, який передбачає повернення контролю над тарифною політикою до Конгресу. Згідно з ним, нові мита автоматично скасовуватимуться через 60 днів, якщо їх не підтримає законодавчий орган. Також буде механізм для скасування тарифів у будь-який час.

Документ уже підтримали кілька впливових республіканців, зокрема Мітч Макконнелл, Ліза Мерковскі, Джеррі Моран і Том Тілліс. Вони підписалися як співавтори.

Аналітики зазначають, що це вказує на збільшення розбіжностей всередині Республіканської партії щодо торгової політики та її впливу на виборців, залежних від експорту, і шанси на переобрання.