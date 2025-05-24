Україна передала Росії поплічника Медведчука та експрацівника СБУ

23 травня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Додому повернулися 270 військових і 120 цивільних. Серед тих, кого віддали взамін окупантам, були десятки колаборантів.

Так, до країни-агресора виїхали 70 колаборантів, які виконували завдання російських спецслужб та співпрацювали з окупаційною владою, передає 24 Канал.

Дивіться також У межах обміну в Росію відправили двох колаборантів з Івано-Франківщини: що про них відомо

Соратник Медведчука і колишній СБУвець

Серед зрадників України, яких обміняли 23 травня, була й "велика риба". Наприклад, це соратник Медведчука Олександр Тарнашинський.

Тарнашинський був одним із лідерів громадського руху "Український вибір", започаткованого головою проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Тарнашинського затримали у Києві у травні 2022 року. За версією СБУ, він за вказівкою російських спецслужб займався підготовкою держперевороту в Україні, який мав статися одночасно із російським вторгненням.

Тарнашинський та ще кілька його соратників планували ініціювати у Києві так звані "національні збори", на яких збиралися затвердити резолюцію щодо усунення від влади вищого військово-політичного керівництва України. 2023 року суд засудив Тарнашинського до 5 років позбавлення волі.

До Росії 23 травня поїхав і Віталій Васильєв – колишній працівник СБУ у Луганську.

У 2020 році він отримав паспорт "ЛНР" та виїхав до Луганська, де передав представнику окупаційної влади контакти співробітника СБУ, який, у свою чергу, надав інформацію про 14 працівників української спецслужби для вербування. За це його засудили на 5 років позбавлення волі.

Відомо, що Васильєв жив у Києві та працював у правоохоронних органах, але його звільнили ще до початку повномасштабного вторгнення.

За даними проєкту "Миротворець", до 2014 року Васильєв був підполковником аналітичного відділу УСБУ у Луганську, а у 2014 – активно брав участь в організації "референдуму" у місті.