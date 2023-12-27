Наступний рік буде ще важчим, – Тарнавський про ситуацію на фронті у 2024 році

Наступний рік, ймовірно, буде ще важчим, адже українські захисники прагнуть звільнити території від ворога. Чим ближче Сили оборони будуть до головної мети, тим складніше буде.

Таку думку в інтерв'ю висловив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він пояснив, що українським військовим буде складніше, оскільки ворог робитиме усе можливе, аби стримати ЗСУ.

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Чому 2024 рік може бути складнішим

На думку Тарнавського, 2024 рік може бути важчим. Він пояснив, що Сили оборони прагнуть звільнити території й закінчити бойові дії, а окупанти робитимуть усе можливе, аби цього не допустити.

Ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. Тому, як кажуть, нам – удачі, ну, а їм – вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий,

– пояснив Тарнавський.

Разом з тим, він не став відповідати на запитання, чи реально завершити війну в наступному році. Тарнавський пояснив, що для України важливо перемогти у війні, а не просто "завершити". За його словами, "закінчити війну" можна по-різному, проте не у всіх можливих сценаріях наша країна буде у вигідних умовах.

Яка наразі ситуація на полі бою