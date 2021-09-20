Татаров досі має статус підозрюваного, але справу в суд не передали – ЦПК

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров досі має офіційний статус підозрюваного, але його справа так і не опинилася у суді. Нагадаємо, що Татарова звинувачують у передачі хабарі та участі у корупційних схемах у справі "квартир для Нацгвардії".

Таку інформацію надали в Офісі генпрокурора на запит Центру протидії корупції.

Важливо Парадокс влади: Татаров розважається з тими, хто б мав боротися проти нього

Попри очевидні підстави, прокурори не поспішають передавати справу Татарова до суду. Цікаво, що керівник цих прокурорів – заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко. Так-так, саме той Симоненко, якого нещодавно бачили на святкуванні дня народження Татарова.

Рішення про закриття провадження чи передачу його до суду не приймались, тож, відповідні відомості до ЄРДР не вносились. Процесуальний статус підозрюваних (Татарова, Микитася і Дубоноса – 24 канал) на цей час не змінювався,

– розповіли в Офісі Венедіктової.



Симоненко на святі / Фото "Української правди"

Як наголосили у Центрі протидії корупції, Симоненко залишився на святкуванні чи не найдовше.

Таку людину Татаров не міг не запросити до себе на день народження. Симоненко залишався там чи не найдовше – він святкував разом з іменинником і після третьої ночі, коли всі інші гості вже поїхали додому,

– наголосили у ЦПК.

На якому етапі розгляд справи

Наприкінці 2020 року Симоненко забрав справу Татарова в НАБУ і передав її СБУ. Одразу після цього він забрав справу в САП і передав її прокурорам одного із Департаментів ОГП.

Генпрокурорка Венедіктова також мала передати до суду матеріали у справі Татарова, але не зробила цього.

Наприкінці лютого терміни досудового розслідування в цьому провадженні завершилися, тому Генеральна прокуратура мала передати справу до суду протягом 5 днів. Замість цього Симоненко почав затягувати час, вимагаючи від судів непотрібні роз'яснення.

Що відомо про справу Татарова? Чиновника Чиновника підозрюють у причетності до корупційного скандалу зі схемою з квартирами Національної гвардії. Збитки сягнули 81 мільйону гривень. Татарову у грудні 2020 року мали обрати запобіжний захід, але не змогли.

За кілька місяців до цього Ірина Венедіктова своїм наказом визначила Симоненка відповідальним за організацію роботи саме цього Департаменту.