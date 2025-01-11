У Татарстані горить завод: звучить повітряна тривога та оголошена загроза дронів

У Росії стає все більш неспокійно. Зокрема, там прозвучали сирени повітряної тривоги та зайнялась пожежа.

У Татарстані горить завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Співробітників евакуйовують

Російські телеграм-канали пишуть, що на заводі Танеко у Нижньокамську спалахнула пожежа. Попередньо, там горить одна з колон. Крім цього, там звучить повітряна тривога.

Очевидці нібито розповіли, що з території заводу відбувається евакуація співробітників. У Росії традиційно наполягають, що постраждалих немає.

На заводі пожежа: дивіться відео

Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударів безпілотниками. Місцевим надійшло відповідне повідомлення від МНС. Людей просять залишатися вдома та не підходити до вікон.

В аеропорту Нижньокамська ввели план "Килим".

Жителі Єлабуги повідомляють про прожектори у небі на тлі загрози атаки БпЛА.

Прожектори у небі Татарстану: дивіться відео

Наразі офіційної інформації стосовно цього немає. Російська влада ніяк це не коментувала.

У Росії не вперше загроза дронів

У російських містах останнім часом неспокійно. Крім цього, там часто оголошують загрозу ударних дронів та обмежують роботу аеропортів. Наприклад, росіяни поскаржилися на атаку БпЛА вранці 11 січня. В аеропортах Казані, Нижньокамська та Ульяновська вводили тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден.

За попередньою інформацією, в цих регіонах була загроза атаки БпЛА. Згодом у Росавіації повідомили, що всі раніше накладені обмеження на польоти було знято о 7:30.

Ще раніше стало відомо про удар по нафтобазі у російському Енгельсі. Пожежу не могли ліквідувати кілька днів. Внаслідок атаки дронів на нафтобазу було запроваджено надзвичайний стан, і під час ліквідації пожежі загинули щонайменше двоє пожежників.

Через пожежу жителі Енгельса відчували "дискомфорт". Мовляв, дим йшов у напрямку міста. Втім, у п'ятницю, 10 січня, ситуація "покращилася", адже вітер змінив напрямок і тепер дим не йде в напрямку міста.

Пожежа на нафтобазі впливає на військові можливості Росії, зокрема на здатність атакувати цивільні об'єкти України. У Генштабі ЗСУ наголосили, що удар по нафтобазі "Комбінат Кристал" суттєво знижує можливості ворога завдавати ударів.