Не психуйте, ворога виженемо, – тато Назара, чиї втішання мами стали мемом, заспокоїв Україну

Маленький Назарчик, який на відео заспокоював маму словами: "Не плач, помиємо", став відомий на всю Україну. З'ясувалося, що тато хлопчика служить у ЗСУ і володіє такою ж фантастичною технікою заспокоєння українців.

Тато маленького Назара записав заспокійливе ранкове відео від 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого. Його оприлюднило Міноборони України.

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Тато маленького Назара, що став відомим завдяки відео, де заспокоює маму як досвідчений психолог епічним "Не психуй! Помиємо!", тепер вже заспокоює усю Україну.

Не психуйте, не плачте! Все буде Україна! Виженемо ворога з України. Буде мир. Все буде добре!,

– переконаний воїн.

Тато Назара заспокоює українців: дивіться відео

Що відомо про маленького Назарка

Хлопчик з Волині став "маленьким Арестовичем" після публікації відео, на якому він заспокоював свою маму. Тоді Назар розсипав на кухні борошно і щось готував. Коли цю картину побачила мама, він сказав: "Нічого, помиєм! Не плач! Успокойся, не психуй! Не плач!".

Це відео набрало понад 16 мільйонів переглядів і стало вірусним, адже цю фразу почали використовувати блогери в інших відео.

Згодом з'ясувалося, що Назарчику лише 3 роки. І цієї легендарної фрази його навчив тато – воїн 14-го бригади. Від батька дитина і навчився так говорити, бо влітку тато Назара отримав поранення і коли перебував вдома заспокоював дружину.

Хлопчик зараз чекає з війни тата. Зараз Назар має лише одне бажання – перемоги України. А усім українцям у 2023 році бажає не психувати.