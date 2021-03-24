"Тату, це занадто боляче": у М'янмі поліція застрелила дівчинку

У М'янмі загинула 7-річна дівчинка, її застрелили. Дитина стала наймолодшою жертвою військового перевороту в країні, про яку офіційно відомо.

За словами сім'ї, дівчинку Кхін Міо Чит вбили поліцейські. Це сталося, коли вона прибігла до батька під час обшуку в їхньому будинку.

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Як поліція М'янми вбила дитину

"Вони (поліцейські – 24 канал) стусаном відкрили двері і спитали мого батька, чи є в будинку інші люди", – розповіла старша сестра Кхін Міо Чит Мей Ту Сумая.

Чоловік заперечував, стверджуючи, що в будинку більше нікого нема, проте поліція звинуватила його у брехні і почала проводити обшуки. Тоді ж 7-річна Кхін Міо Чит прибігла до батька, аби сісти йому на коліна.

Поліцейські вистрілили і влучили в неї. Останніми словами дівчинки, про які розповів батько, були: "Я не можу, тату, це занадто боляче". Водночас поліція також побила і заарештувала 19-річного брата загиблої.

Вбивство сталося у місті Мандалай, військові інцидент ще не прокоментували.

Серед загиблих під час протестів в М'янмі понад 20 дітей, зазначили у правозахисній групі "Врятуйте дітей".