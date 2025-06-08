Обіцяв одразу після перемоги: чому Мерц досі не передав Taurus Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед обранням обіцяв надати Україні далекобійні ракети Taurus, однак так цього не зробив. Є кілька причин, які вплинули на це.

Зокрема, це коаліція із соціал-демократами, відсутність ядерної зброї у Німеччини і так далі. Таку думку 24 Каналу озвучив редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко.

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Є низка причин

Роман Гончаренко зазначив, що одна з причин, чому Мерц поки не виконав свою обіцянку щодо Taurus для України – коаліція із Соціал-демократичною партією Німеччини. Це політична сила колишнього канцлера Олафа Шольца, який був проти надання Україні цих ракет. Він вважав, що це збільшує ризик втягнення Німеччини у протистояння з Росією.

Партія Мерца, він сам, значна частина його виборців справді цього сильно бояться. Коли Мерц перед виборами говорив, що він передав би ці ракети, можливо, він сподівався, зокрема, що буде коаліція із "Зеленими". "Зелені" – це партія, яка готова давати Україні зброю фактично без обмежень,

– сказав він.

Можливо, якби "Союз 90/Зелені" були в коаліції із керівною партією Німеччини Християнсько-демократичний союз, то Україна швидше отримала б Taurus. "Союз 90/Зелені" зараз в опозиції, Фрідріх Мерц – з соціал-демократами, які прописали у своїй виборчій програмі, що вони проти передачі Taurus.

Хоча я не став би виключати це повністю. Перші заяви після виборів соціал-демократичних політиків давали підстави, що вони готові принаймні говорити про це за певних умов. Зараз ми бачимо, що це навряд чи можливо. Заяви з соціал-демократичної фракції, інших політиків говорять, що вони і надалі проти,

– підкреслив редактор.

Крім того, є й зовнішні чинники. Німеччина не є ядерною державою, тому вона не захищена, не впевнена, що її захищатимуть США. За таких умов передавати Україні один з найпотужніших видів німецької зброї Мерцу не дуже безпечно.

Звичайно, він може почати процес підготовки українських військових. За кулісами ми з журналістами спілкуємося. Дехто казав, що не виключає, що, можливо, це і відбудеться. Але це не буде публічно. Уряд Мерца ухвалив рішення, що вони більше не публікуватимуть списки, які конкретні види зброї отримує Україна,

– додав Гончаренко.

Є думка, що Мерц зробив це, зокрема, для того, щоб колись непублічно передати Taurus. А хтось вважає, що, можливо, для того, щоб приховати той факт, що він не зможе це зробити так швидко, як цього хоче Київ.