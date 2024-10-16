Треба дати йому 24 години, – конкурент Шольца закликав висунути Путіну ультиматум

Кандидат у майбутні канцлери Німеччини вважає, що з Путіним не варто вести дипломатичні переговори. Він звинуватив Шольца у нерішучості і запропонував йому поставити Росію перед вибором: або вона зупиняє атаки на Україну, або Києву передадуть Taurus.

Із такою пропозицією лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц виступив в Бундестазі у середу, 16 жовтня.

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Досить розмовляти, треба діяти

Мерц висловив думку, що розмови із Путіним не принесуть жодних результатів. Вони спонукають його лише до нових злочинів. Тому Мерц хоче, аби Шольц вдався до шантажу російського диктатора. Зміст ультиматуму лідер опозиції пропонує обговорити канцлеру у четвер, 17 жовтня, на саміті ЄС із європейськими колегами.

Політик наголосив, що потрібно діяти. Якщо Путін впродовж 24 годин не припинить бомбардувати мирне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільним.

Також Мерц закликав не боятися ядерних погроз Путіна, оскільки страх, за його словами, це "матір будь-якої жорстокості".

Пане канцлере, настав час нам подолати свій страх перед Путіним, аби нарешті разом зупинити жорстокість в Україні… У 2014 році ми вже провели неправильну оцінку ситуації, у 2024 році ми не повинні знову допустити помилкову оцінку,

– заявив опозиціонер.

ХДС впродовж 2024 року лідирує в усіх соцопитуваннях. У разі перемоги ХДС на парламентських виборах у вересні 2025 року Фрідріх Мерц має високі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

До слова, Мерц раніше неодноразово висловлювався за надання Україні Taurus, проти чого рішуче виступає Шольц.