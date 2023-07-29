Німецькі політики закликають негайно передати Україні далекобійні ракети Taurus

У Німеччині низка політиків закликає уряд передати Україні Taurus. Один з них вказав на наявність 600 цих далекобійних ракет у Бундесверу.

У Німеччині деякі політики хочуть, щоб Берлін додатково допоміг Україні у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Вони вимагають від уряду передати ЗСУ ракети Taurus та ставлять у приклад Францію й Великобританію.

Читайте також Не на часі: Пісторіус здивував поясненням, чому Німеччина не дає Україні ракети Taurus

Що кажуть у Німеччині про Tautus

Одним з політиків, що висловилися на підтримку України щодо цього питання, виявився депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.

Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus,

– наголосив він.

За словами представника ХДС, Бундесвер має на озброєнні 600 Taurus. Однак 450 з них не готові до застосування в бойових діях. На думку депутата, ці ракети можна модернізувати для України за допомогою компанії MBDA та підготувати їх до відправки.

Також щодо Taurus висловився експерт Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції. Представник ВДП Маркус Фабер вказав на успішне застосування британських Storm Shadow українськими захисниками. За його словами, це свідчить про важливість таких ракет для України.

До слова, посол України у ФРН Олексій Макєєв теж закликав Берлін передати Taurus Силам оборони. Дипломат нагадав про довгі дебати в Німеччині щодо постачання Україні танків Leopard й попросив "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя". Володимир Зеленський також звертався до Німеччини. Президент України обговорював це питання з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Чи передасть Німеччина ці ракети Україні

Поки що Берлін не готовий передати Києву Taurus. Про це не так давно заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він назвав позиції Франції та Британії щодо передачі Україні SCALP та Storm Shadow їхніми суверенними рішеннями. За його словами, німецький уряд не має наміру змінювати свою позицію. Як пише видання, нещодавно Міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову.

Що кажуть експерти про німецькі Taurus