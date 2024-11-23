Голова Європарламенту закликає Німеччину надати Україні ракети Taurus

Роберта Мецола, президентка Європейського парламенту, підтримує використання Україною ракет дальнього радіусу дії для захисту від повномасштабного вторгнення Росії. Вона заявила, що Німеччина мала б надати свою систему дальнього радіусу дії Taurus.

Про це, як повідомляє "Радіо Свобода", ідеться в інтервʼю, опублікованому 23 листопада німецькою газетою Funke Mediengruppe, пише 24 Канал.

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Заклик до Німеччини надати Україні ракети Taurus

Роберта Мецола дала ствердну відповідь на запитання, чи повинні країни, які надають Україні ракети дальнього радіусу дії, дозволити їй використовувати їх проти цілей у Росії – і чи повинна Німеччина надати Україні свою систему озброєнь Taurus. Відтак, вона відповіла коротко: "Так".

Німецький канцлер Олаф Шольц не підтримує дозвіл Києву використовувати німецьку зброю для ураження цілей на території Росії. Чиновник вже кілька разів заявляв, що прагне уникнути ескалації конфлікту.