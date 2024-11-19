У Бундестазі ініціюють голосування за постачання Україні ракет Taurus

Все більше країн почали надавати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Вільна демократична партія Німеччини, яка нещодавно вийшла з керівної коаліції, планує подати на наступному пленарному тижні в Бундестазі пропозицію щодо передачі Києву ракет Taurus.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Лідер фракції Вільних демократів Крістіан Дюрр заявив, що його партія завжди підтримувала надання Україні військової допомоги об'єднано і в тісній координації з союзниками.

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Україна може отримати Taurus від Німеччини

Адміністрація Байдена в США вживає рішучих заходів. Тепер Німеччина повинна наслідувати її приклад і передати Україні Taurus,

– наголосив політик.

Більшість депутатів Вільної демократичної партії раніше вже виступали за постачання Taurus, але в минулому голосували проти подібних ініціатив через коаліційну дисципліну. Те ж саме стосувалося й партії "Зелені", хоча її члени також виступають за постачання ракет.

"Коли я дивлюся на заяви, зроблені опозиційним союзом ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus", – заявив Дюрр.

Зауважимо, що ХДС/ХСС, вільні демократи та "Зелені" разом мають 403 мандати з 735, що теоретично дає їм більшість.

До слова, Володимир Зеленський також закликав Німеччину переглянути свою політику та передати Україні ракети Taurus. Він наголосив, що це варто зробити у відповідь на нові ядерні погрози з боку Кремля.