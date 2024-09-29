Бербок підтримала передачу Україні ракет Taurus: потрібне рішення коаліції

Україна просить Німеччину надати їй далекобійні ракети Taurus. Глава МЗС держави висловилась про те, чому рішення не ухвалюють.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує передачу крилатих ракет Taurus нашій державі. За її словами, для цього потрібна єдність у коаліції.

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Потрібен дозвіл на удари вглиб Росії

Бербок зазначила, що розуміє важливість далекобійних ракет для України, оскільки була у Харкові. У місті, де ніяк не можна організувати ефективну протиповітряної оборони через близькість до кордону з Росією.

Зокрема, вона також пояснила, що Україні потрібен дозвіл для ударів по території Росії далекобійною зброєю союзників, щоб знищувати ракети на території ворога, а не чекати, поки вона прилетить.

Щодо Taurus – ми демократія. У нас немає єдності в нашій коаліції. Ось чому ми не постачаємо Taurus. У мене є особиста думка з цього приводу, але ми коаліція. Тож ми маємо ухвалити одноголосне рішення,

– зауважила Бербок.

Раніше проти передачі цих ракет Україні виступав канцлер Німеччини Олаф Шольц.