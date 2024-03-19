Taurus для України: міністр оборони Німеччини зробив заяву перед "Рамштайн"

У вівторок, 19 березня, у Німеччині проходить 20 засідання Контактної групи з питань оборони України. Напередодні "Рамштайну" Борис Пісторіус зробив заяву щодо ракет Taurus.

Так, міністр оборони висловився щодо можливості постачання Україні цих крилатих ракет. Заявив, що підтримка в інших галузях важливіша.

До речі Вже вкотре: Бундестаг знову не підтримав постачання ракет Taurus в Україну

Що саме сказав німецький міністр

Борис Пісторіус переконаний, що під час дебатів про постачання Taurus можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Міністр заявив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона – ось це справді нагальні питання.

"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру", – сказав очільник оборонного відомства.

При цьому міністр також застеріг від шкоди в дебатах щодо німецьких крилатих ракет.

Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак, я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша,

– підкреслив Пісторіус.

Радимо прочитати Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Що відомо про це засідання "Рамштайну"

Що треба знати про цю зустріч партнерів України у форматі "Рамштайн", пояснив Центр стратегічних комунікацій. Зокрема: