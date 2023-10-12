Німеччина може передати Україні ракети Taurus, однак є "але": що стоїть на шляху цього рішення
Київ продовжує вести перемовини зі союзниками щодо далекобійної зброї. Зокрема, триває активне обговорення щодо постачань для ЗСУ з боку Берліна ракет типу Taurus.
Німеччина може поставити далекобійні ракети Taurus в Україну, але для цього може знадобитися більше часу. Крім того, німці можуть погодитися передати цю зброю після того, як американці ухвалять рішення щодо ATACMS. Про це повідомив високопосадовець у Брюсселі на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.
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У НАТО немає "червоних ліній" щодо постачання зброї для України
Співрозмовник розповів, що через своє минуле Німеччина витрачає більше часу, аби ухвалити рішення щодо надання зброї. Крім того, німці вже доставили в Україну гаубиці та танки "Леопард", хоча довго вагалися.
Якщо американці передадуть ATACAMS, британці – Storm Shadow, а французи – "Scalp", то я не розумію, чому Німеччина не може передати "Taurus", оскільки це абсолютно однакові системи озброєння,
– сказав високопосадовець.
Втім, він зазначив, що Німеччина несправедливо піддається критиці, оскільки перебуває в трійці лідерів за кількістю зброї переданої Україні. У Брюсселі вважають, що для країн-членів НАТО немає "червоної лінії" щодо постачання зброї для України, але єдине обмеження – це посилання солдатів Альянсу в Україну.
Зверніть увагу! Ракети типу Taurus здатні уражати цілі в радіусі понад 500 кілометрів. Власне, ця зброя оснащена потужною проникаючою бойовою частиною MEPHISTO. Її Збройні Сили могли б застосувати, зокрема, навіть для ударів по ворожих системах ППО.
Більше про дискусію навколо ракет Taurus
- Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що передача цієї зброї не є пріоритетом для Берліна в питанні допомоги Україні.
- Водночас видання T-Online писало, що вічно відтягувати рішення щодо надання нашій державі Taurus – не вдасться.
- Також глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що постачання далекобійної зброї з боку партнерів – це лише питання часу.