Треба бити туди, де ворог не очікує: "Тавр" заявив, що війна повинна перейти на територію Росії

Український військовий Богдан Кротевич вважає, що війна повинна перейти на територію Росії. "Тавр" підтримує наступ на Москву, оскільки там у росіян, за його словами, немає оборони.

Начальник штабу 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" висловив думку, що Україні слід захопити все, що вона може, для політичного обміну.

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"Тавр" розповів про загрозу з Білорусі

"Я вважаю, що на територію Росії війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити все, що ми можемо захопити, і потім хай політики домовляються на обмін", – сказав майор.

. Офіційна позиція України полягає в тому, що Київ прагне вийти на кордони 1991 року, тобто звільнити всі окуповані території, включно з Кримом і Донбасом.

"Тавр" звернув увагу на Білорусь, з території якої зберігається загроза. Зокрема, Кротевич сказав, що якби Білорусь вдалося звільнити, то для України б ця загроза зникла.

Якби ми зараз просто звільнили Білорусь і Білорусь стала незалежною нарешті, ми б цю ділянку фронту прибрали, яка ще досі є,

– зазначив він.

Кротевич, якого звільнили з російського полону, наголосив, що з території Білорусі завжди є небезпека, тому Україна тримає там війська. Крім того, він звернув увагу на те, що на території Білорусі є вагнерівців, які можуть проводити ті чи інші дії.

Кротевич заявив, що в окупантів немає оборони на території Росії

За словами Кротевича, зараз лінія фронту проходить на окупованій території України, де по дві сторони стоять українські та російські військові. Також, як каже "Тавр", є прикордонна зона з Росією.

"Це більш така сіра зона. Тобто там є якийсь кілометраж, де стоять їхні та наші прикордонники", – розповів український військовий.

Він заявив, що російські спецпризначенці заходять на українську територію, де немає лінії зіткнення, але є кордон, і роблять диверсійну роботу. Зокрема, окупанти когось вбивають, чи щось підривають.

На думку Кротевича, українські підрозділи теж, можливо, заходять на російську територію і роблять ідентичну роботу. Він заявив, що прикордонна зона – це лінія фронту, яка не укріплена.

Він впевнений, що ця зона замінована й росіяни зробили роботу над помилками після рейду в Бєлгородській області.

Водночас "Тавр" зазначив, що наступати на тій території не так складно, як долати 5 ліній оборони росіян на Запорізькому напрямку.

Бити треба туди, де противник не очікує, а не туди, де оборона побудована в 5 ешелонів,

– вважає майор.

За словами Кротевича, від кордону України до Москви не так далеко. При цьому він зазначає, що на цьому напрямку в росіян немає оборони.

У цьому контексті "Тавр" згадав про заколот Пригожина, який практично дійшов до Москви. Разом з тим, Кротевич, розуміє, чому Україна не завдає удару на цьому напрямку.

Зокрема, це політичне питання, оскільки Україні важлива військова та економічна допомога з боку Заходу, який може не підтримати наступ на російську територію.

"Якщо воно вийде, як то кажуть, переможців не судять. Треба ризикувати іноді. Я б ризикнув", – сказав Кротевич.