Чи зможе держава подивитися нам в очі, якщо ми повернемося?

Ставити пріоритети – важливо. Сьогодні в Україні не може бути пріоритету вищого, ніж ситуація на фронті.

Справжня ціна просування на 100 метрів

Саме тому я відмовлявся від запропонованих мені посад: у разі їх прийняття я б втратив можливість порушувати ті проблемні питання, що виникають безпосередньо на передовій. Про це заявив Богдан Кротевич, інформує 24 Канал.

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Ви можете пройти повз цієї історії. Бо звичка – це небезпечна річ. Ще до 2021 року в нашому підрозділі воювало багато бійців, і багато з них загинуло на війні, якої більшість не помічала. Один із випадків безпосередньо пов'язаний зі звичкою: боєць, провівши занадто багато часу на лінії бойового зіткнення, перестав реагувати на небезпеку – ходив у повний зріст, вилазив за бруствер тощо. Саме тому, коли стався черговий артилерійський обстріл, він не сховався в бліндаж, а намагався визначити напрямок, звідки ведеться вогонь, – орієнтуючись лише на звук. Через це він отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Більшість військових зрозуміє, про що я. Те, що цивільному здається "сміливістю", насправді часто є втомою і байдужістю до власного життя.

Тепер уявіть: Україна – це боєць, який занадто довго перебуває на ЛБЗ. Смерті рідних і друзів стали звичними. Смерті дітей, цивільних – у більшості вже не викликають ані люті, ані навіть страху, як це було на початку повномасштабного вторгнення, або зникають на наступний день. А якщо це більше не викликає емоцій, то в норму входять і втрачені території, і відсутність резервів, і відсутність ротацій. У норму входять безглузді накази й великі втрати солдатів.

Так, є статистика знищеного противника. Навіть запроваджена система балів для заохочення. Але чи часто на ставці порушують питання про втрати наших підрозділів – убитих, поранених, зниклих безвісти?

Можливо, коли в новинах говорять про просування на 100 метрів уперед, то вся країна радіє: "Хоч щось!". А в мене – біль. Бо я знаю, скільки "заплатив" підрозділ заради команди "вперед – вперед". І будь-хто, хто хоч трохи знає елементарну математику, розуміє: це – тимчасове замилювання очей. Людей меншає. І колапс – лише питання часу.

Так, це війна, але кожен солдат, котрий взяв до руки зброю, готовий віддати життя за Україну та її незалежність, але не за вислугу одного генерала перед своїм керівником. А будь-якому керівнику вже давно треба зрозуміти – якщо навколо немає людей, які можуть сказати, що ти неправий, то це – небезпечне середовище, яке призведе до фатальних помилок у прийнятті рішень.

Далі буде історія. Вигадана. Від вигаданого підрозділу, від якого залежить інший, теж вигаданий, що перебуває в напівоточенні і може потрапити в повне оточення. Всі збіги, мабуть, невипадкові.

Вигадана історія про реальні події

Хроніка з виснаженого напрямку. Свідчення вигаданого офіцера вигаданої бригади. Проте болить по-справжньому.

З "К" до "В". Потім знову "К". Потім "Д". Без перепочинку, без ротації. В обороні – без укріплень. У штурмі – без резерву. Офіцери більше не ведуть у бій – вони тягнуть туди тих, хто ще в строю.

На ділянці понад 5 кілометрів є 10, максимум 12 бійців. Оборону тримають водії, артилеристи, кухарі. Але і вони – "закінчилися". Від штату в батальйонах залишилось 25% людей, більша частина яких вже поклала своє здоров'я раніше, а зараз обіймає посади банників, водіїв, бо хоче залишатись корисними і надалі.

Коли згорає ще один батальйон, ми не отримуємо підкріплення – ми отримуємо "перерозподіл". Люди не приходять – їх розмазують по дірках, які навіть важко порахувати.

Ворог заходить штурмом по кілька разів на день. Мотоциклетні хвилі, броньовані хвилі, штурмові групи зеків. Натомість наші новоприбулі мають 5 днів адаптації. На шостий – в бій або в землю.

Накази зверху звучать як істерика. "Відновити позицію!", – яка нічого не дає. "Провести штурм!", – через кілометр відкритої місцевості, втрачаючи при цьому людей на підходах. Накази приходять напряму від найвищої військової посадової особи вигаданої армії.

Зауважте Ворог просунувся відразу біля 4 населених пунктів, – Deep State

Розвідка? Немає часу. Вогнева підтримка? Не встигла прибути. FPV? Не вистачає навіть на одну роту.

Ті, хто мав би розуміти ситуацію краще за нас, бояться на неї дивитися. Вони не визнають очевидного, бо легше шукати винних в самій бригаді, ніж говорити правду нагору – хоча вище лише одна людина. Легше доповісти фразу "ситуація контрольована", або "командир вигаданої бригади обманює та ховає людей", ніж зізнатись, що цей контроль – це ілюзія, що спирається на роздроблені коліна і настільки важку втому, що смерть здається порятунком від цього театру абсурду.

Страх перед головним генералом паралізує не лише рішення, а й совість. У цій тиші, де мали б бути мужність і правда, звучить лише одне – як викрутитись, як перекласти провину, як вчасно сказати правильне слово. Ситуація виглядає так, наче хтось нагорі вже примирився з нашою смертю, і тепер лише визначає, хто саме і в якому порядку ляже в цю землю першим.

Ми бачимо, як нас затискають. Ми бачимо, що буде, якщо впадемо. За нами – інші вигадані бригади, вже напівоточені. Ми тримаємося не за наказ, не за план, а за тих, хто ліворуч і праворуч, за бригаду, яка ще жива.

Командир? Він з нами. Але він – заручник наказів з іншого світу, де PowerPoint важливіша за евакуацію.

А тепер гіпотетичні вигадані питання.