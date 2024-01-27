50 боєзіткнень за добу: Росія значно посилила штурм і наступ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Другу добу поспіль агресор проводить по 50 бойових зіткнень.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія". Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про ситуацію та успіхи наших захисників, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Тарнавський зазначив, що другу добу поспіль російські загарбники проводять по 50 бойових зіткнень. Окрім того, ворог упродовж семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ "Таврія" 100 авіаударів. В основному це КАБи. Більшість з них російські загарбники скинули на Донеччину.

Вчора, 26 січня, окупанти завдали 2 ракетних удари з С-300 по Мирнограду і Новогродівці. Також здійснили 714 артобстрілів.

За цей тиждень у полон здалися 15 загарбників. Загальні втрати ворога склали 385 осіб та 21 одиницю військової техніки, не враховуючи безпілотники.

Зокрема, 6 танків, 9 ББМ, 3 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. За минулу добу нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів,

– зазначив командувач.

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Росіяни штурмують і наступають в районі Вербового

Спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку в ефірі телемарафону розповів, що вороже військо посилило наступальні й штурмові дії в районі Вербового на Мелітопольському напрямку.

Агресор веде наступальні й штурмові дії в районі Вербового: дивіться карту

Олександр Штупун додав, що ЗСУ за добу проводять на цій ділянці фронту близько півсотні бойових зіткнень.

Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно,

– підкреслив спікер.

Додав, що окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, втім, інтенсивність різна.