"Таємні переговори" США і Росії: у Білому домі прокоментували чутки

У Білому домі не підтвердили інформацію про те, що нібито США і Росія проводили "таємні переговори" щодо врегулювання війни в Україні. Джейк Салліван заявив, що у ЗМІ повідомляли те, чого насправді не було.

Про це радник президента США з національної безпеки заявив на пресбрифінгу 7 липня. Салліван також подякував, що журналісти звернули увагу на цю ситуацію, повідомляє 24 Канал.

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"Таємні переговори США і Росії"

Під час брифінгу Саллівану один із журналістів поставив питання щодо переговорів, які буцімто проводили офіційні особи США з російськими представниками. Проте чиновник наголосив, що цього насправді не було.

Я вдячний вам за це запитання, оскільки в цих публікаціях йшлося про те, чого насправді не було,

– прокоментував чутки Салліван.

Проте варто зазначити, що раніше у Білому домі заявляли, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з представниками Росії, близькими до Кремля. Однак наголошувалося, що експосадовців не заохочували до цих дій.

Що відомо про "таємні переговори"

Днями раніше телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела, заявив, що у квітні 2023 року група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Ці перемовини нібито хотіли "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

Журналісти стверджували, що США на переговорах з Росією представляли:

Річард Хаас – чинний голова Ради з міжнародних відносин, провідного американського аналітичного центру;

експерт із питань Європи Чарльз Купчан;

експерт з питань Росії Томас Грем.

Ба більше, за інформацією джерел телеканалу, на зустрічі з російської сторони був присутній не лише Лавров. Окрім нього також були "науковці, керівники найбільших аналітичних центрів і дослідницьких інститутів" країни-терористки, які нібито мають вплив на ухвалення рішень Владіміром Путіним або мають контакти з Кремлем.