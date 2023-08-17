Міноборони Росії здійснювало таємний рейс до КНДР на раритетному Ил-62М: про що могли говорити

Міноборони Росії здійснило таємний рейс до КНДР, де могли обговорювати поставки озброєння. Час візиту цього літака та його "статус" цілком співпадають із виставкою зброї в Пхеньяні.

Про це пише Defense Express зазначаючи, що представники російської делегації могли обговорювати з Пхеньяном постачання озброєння для країни-терориста.

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Що відомо про таємний політ

Згідно з даними Flightradar24, російський Іл-62М із реєстраційним номером RA-86559 вилетів з Москви в Пхеньян 1 серпня. В точку призначення він прибув вже о 8:00 за місцевим часом. Авіалайнер простояв в аеропорту близько 36 годин, а ввечері 2 серпня покинув КНДР.

Мета польоту до Північної Кореї наразі невідома, оскільки офіційних заяв щодо візиту не було. Зокрема супутникові знімки не зафіксували завантажень на "борт".

"Є підстави вважати, що політ пов'язаний із можливими домовленостями Росії та КНДР у сфері озброєнь", – зазначає видання.

Шойгу прилітав на іншому літаку

Водночас російський міністр обороги Сергій Шойгу в липні 2023 року прилітав до КНДР на іншому типі VIP-літака – Іл-96-300 із реєстраційним номером RA-96102, який був переданий міністерству оборони орієнтовно в травні 2016 року.

Водночас варто враховувати, що виставка озброєнь в КНДР, яку відвідав Шойгу, тривала до 2 серпня включно. Тож, можна припустити, що на згаданому Іл-62М прилітала саме делегація від Міноборони Росії, для можливих додаткових перемовин щодо поставок зброї та боєприпасів.

Цікаво, що Росія ще з 2019 року начебто не може провести ротацію свого дипломатичного персоналу в Північній Кореї, оскільки влада цієї країни не давала відповідного дозволу. Тому тут також варто припустити бодай мінімальну ймовірність, що рейс Ил-62М від російського Міноборони міг бути також пов'язаним і з "дипломатичними" питаннями також,

— додають аналітики.

Коротко про офіційну зустріч