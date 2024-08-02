Китай накрив потужний тайфун: є багато загиблих, понад 30 людей зникли безвісти

Проливні дощі та повені внаслідок тайфуну "Гаемі" спричинили щонайменше 30 смертей. Також 35 людей зникли безвісти у 8 містах південної китайської провінції Хунань,

Про це повідомило в четвер, 1 серпня, державне інформаційне агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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Руйнівні наслідки тайфуну "Гаемі" в Китаї

У четвер, 1 серпня, рятувальники дісталися 8 міст, які від минулої неділі були відрізані від зовнішнього світу через зруйновану інфраструктуру та електромережі.

"Станом на 12:00 1 серпня дороги, електрика та зв'язок у 8 містах міста Цзисін, які найбільше постраждали від тайфуну "Гаемі", в основному відновлені, а пошуково-рятувальні роботи досягли значного прогресу", – підтвердила Xinhua місцева влада.

Там зазначили, що рятувальні операції все ще продовжуються.

У CNN пишуть, що у зв'язку з сильною повінню в провінції Хунань Китай підвищив рівень реагування на надзвичайні ситуації, щоб краще підтримати місцеві зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха і забезпечити базову безпеку життя постраждалих людей.

Власне, тайфун "Гаемі" накрив Китай увечері в четвер, 25 липня. Тоді швидкість вітру сягала 110 кілометрів за годину. За прогнозами синоптиків, кількість опадів може становити від 150 до 250 міліметрів, а у високогірних районах і на узбережжі – до 400 міліметрів.