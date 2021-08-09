На Японію насувається тайфун Лупіт: майже 300 тисяч людей потрібно евакуювати

Із Тихого океану на Японію наближається загрозливий тайфун Лупіт. Понад 290 тисяч жителів отримали припис про евакуацію від місцевої влади.

Зараз циклон тропічного походження навис над префектурою Хіросіма, після чого впаде на префектуру Тотторі. Влада повідомляє про небезпеку зсувів і готується до повеней.

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Тайфун Лупіт у Японії

До негоди у Японії підготувалися заздалегідь.Мінімум 291 тисяча жителів Японії отримали пропозицію про евакуацію від місцевої влади. Людей попереджають про можливі зсуви і ризик повеней. Відповідні вказівки були направлені жителям західних префектур Хіросіма і Сімане, а також Центральної Айті.

Тим часом жителям південно-західних територій Японії наразі нічого не загрожує: влада скасувала аналогічні приписи.

Японські авіакомпанії вже скасували 63 рейси.

Лупіт наробив лиха у Китаї

Важливо відзначити, що Лупіт вже торкнувся півдня Китаю 6 серпня. Там він зрушився на провінцію Фуцзянь на південному сході. У місті Чжанчжоу він пронісся зі швидкістю 18 метрів на секунду, зносячи дерева, мости, кіоски і авто.

З провінції евакуювали 25 тисяч людей, а 153 кораблі відкликали до порту, заборонивши виходити в море.

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