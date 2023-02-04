Ні дня без катастроф: у літака, що летів у Росію, вибухнуло колесо

У Росії що не день – так нові неприємності, катастрофи та аварії. Цього разу у літака, що летів із Таїланду в Росію, просто під час зльоту вибухнуло колесо.

Як пишуть російські ЗМІ, літак вилітав з аеропорту Пхукета. Момент вибуху колеса потрапив на відео одного з пасажирів, який у цей момент знімав зліт.

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Відомо, що літак ZF-3604 Azur Air летів до Москви. Несправність помітили пасажири і літак встиг зупинитися. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що в один момент з-під крила видніється дим. Це неабияк налякало пасажирів.

Літак, як зазвичай, почав розгін, і через якийсь час ми відчули поштовх і сторонній звук. Почали екстрено гальмувати. Зрозуміли, що щось сталося з технічною частиною. Спочатку сиділи в літаку. Потім командир оголосив, що до місця стоянки його відбуксирувати неможливо. Коли вийшли, всі побачили пробите колесо,

– сказав один з пасажирів.

Момент аварії літака, що летів до Росії: дивіться відео

Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак пасажири скаржаться, що через аварію їм довелося 6 годин сидіти в аеропорту Пхукета. І лише після цього туристів посадили до автобусів і тепер не знають, що з ними робити.

Багаж пасажирам не видавали, а працівники аеропорту ходили з прикладеним до чола телефоном, де спочатку було написано "через 30 хвилин", а потім напис змінився на "через годину".

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