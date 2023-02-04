Ні дня без катастроф: у літака, що летів у Росію, вибухнуло колесо
У Росії що не день – так нові неприємності, катастрофи та аварії. Цього разу у літака, що летів із Таїланду в Росію, просто під час зльоту вибухнуло колесо.
Як пишуть російські ЗМІ, літак вилітав з аеропорту Пхукета. Момент вибуху колеса потрапив на відео одного з пасажирів, який у цей момент знімав зліт.
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Відомо, що літак ZF-3604 Azur Air летів до Москви. Несправність помітили пасажири і літак встиг зупинитися. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що в один момент з-під крила видніється дим. Це неабияк налякало пасажирів.
Літак, як зазвичай, почав розгін, і через якийсь час ми відчули поштовх і сторонній звук. Почали екстрено гальмувати. Зрозуміли, що щось сталося з технічною частиною. Спочатку сиділи в літаку. Потім командир оголосив, що до місця стоянки його відбуксирувати неможливо. Коли вийшли, всі побачили пробите колесо,
– сказав один з пасажирів.
Момент аварії літака, що летів до Росії: дивіться відео
Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак пасажири скаржаться, що через аварію їм довелося 6 годин сидіти в аеропорту Пхукета. І лише після цього туристів посадили до автобусів і тепер не знають, що з ними робити.
Багаж пасажирам не видавали, а працівники аеропорту ходили з прикладеним до чола телефоном, де спочатку було написано "через 30 хвилин", а потім напис змінився на "через годину".
Нещодавні випадки авіакатастроф російських літаків
- У Росії все частіше падають літаки. Черговий такий випадок стався 15 липня 2022 року на Кубані, де розбився Ан-2. Сталося це після зіткнення з лінією електропередач під час заходу на посадку в станиці Прочноокопській. Попередньо літак виконував сільськогосподарські роботи. При польоті пілот припустився помилки та міг знизитися нижче глісади.
- 17 листопада 2022 року у Північній Осетії розбився літак. Аварії зазнало російське повітряне судно. Літак впав неподалік аеродрому ДОСААФ під селом Гізель. 55-річний пілот, який орендував літак, загинув. Імовірною причиною аварії може бути технічна несправність.
- А вже 1 грудня цього року у Вірменії на території села Джрабер Котайкської області впав та спалахнув літак B55. Внаслідок цього загинули російські пілоти.