У присутності Блінкена та Джилл Байден: "Тайра" отримала нагороду у США
Юлія "Тайра" Паєвська 8 березня отримала міжнародну премію у Вашингтоні як "Найхоробріша жінка світу". Нагороду вручили держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.
Сама церемонія відбулася у Білому домі. У Державному департаменті США зазначили, що "Тайра" продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність у Маріуполі, захищаючи Україну від російської агресії.
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Парамедикиня Юлія Паєвська отримала міжнародну премію IWOC
15 березня 2022 року під час евакуації поранених російські окупанти затримали "Тайру" на блокпості в селищі Мангуш (15 кілометрів від Маріуполя). Зазначимо, що волонтерка мала статус цивільної, але загарбників це не спинило.
Згодом у травні видання Associated Press опублікували відео з нагрудної камери парамедикині у Маріуполі. Воно було зняте до того, як вона потрапила у полон.
На кадрах видно, як Юлія Паєвська рятувала мирних людей та показувала наслідки ударів окупантів по Маріуполю. 17 червня парамедикиню звільнили з російського полону.
За мужність і хоробрість Держдеп США нагородив волонтерку міжнародною премією IWOC "Найхоробріша жінка світу". Нагородження пройшло у Білому домі в присутності держсекретаря та першої леді США.
Волонтерка Юлія Паєвська таємно знімала відео, на яких було задокументовано усі звірства російських військ і вона таємно вивезла карту з цими відео, щоб показати світові звірства російських військових. Після того, як її було звільнено з полону, вона і надалі використовує свій голос, щоб розповідати про це і щоби світ знав про це,
– зазначили у Держдепі.
Зверніть увагу "Тайра" стала лауреатом премії за мужність від Держдепу США
Україна повернула з російського полону ще 130 людей
- 7 березня Україна повернула додому 130 полонених. Більшість Героїв мають тяжкі поранення.
- Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він додав, що серед воїнів є військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.
- Зокрема 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі".
- Також повернули 35 людей з Донецького напрямку, яких взяли у полон у районі Соледара та Бахмута. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, зазначив, що наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік.