У присутності Блінкена та Джилл Байден: "Тайра" отримала нагороду у США

Юлія "Тайра" Паєвська 8 березня отримала міжнародну премію у Вашингтоні як "Найхоробріша жінка світу". Нагороду вручили держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.

Сама церемонія відбулася у Білому домі. У Державному департаменті США зазначили, що "Тайра" продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність у Маріуполі, захищаючи Україну від російської агресії.

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Парамедикиня Юлія Паєвська отримала міжнародну премію IWOC

15 березня 2022 року під час евакуації поранених російські окупанти затримали "Тайру" на блокпості в селищі Мангуш (15 кілометрів від Маріуполя). Зазначимо, що волонтерка мала статус цивільної, але загарбників це не спинило.

Згодом у травні видання Associated Press опублікували відео з нагрудної камери парамедикині у Маріуполі. Воно було зняте до того, як вона потрапила у полон.

На кадрах видно, як Юлія Паєвська рятувала мирних людей та показувала наслідки ударів окупантів по Маріуполю. 17 червня парамедикиню звільнили з російського полону.

За мужність і хоробрість Держдеп США нагородив волонтерку міжнародною премією IWOC "Найхоробріша жінка світу". Нагородження пройшло у Білому домі в присутності держсекретаря та першої леді США.

"Тайра" отримала нагороду за мужність / Скриншот з відео

Волонтерка Юлія Паєвська таємно знімала відео, на яких було задокументовано усі звірства російських військ і вона таємно вивезла карту з цими відео, щоб показати світові звірства російських військових. Після того, як її було звільнено з полону, вона і надалі використовує свій голос, щоб розповідати про це і щоби світ знав про це,

– зазначили у Держдепі.

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