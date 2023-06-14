"Прости мене, Да Вінчі": Тайра відреагувала на травлю Аліни Михайлової в мережі

Тайра (Юлія Паєвська) відреагувала на травлю керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової. Вона заявила, що відчуває сором, читаючи "срачі".

Тайра заявила, що їй соромно перед Да Вінчі, перед загиблими, перед тими, хто сьогодні обороняє Україну та відчайдушно працює заради перемоги. Парамедикиня наголосила: її нудить від коментарів та закидів.

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За словами Тайри, люди, не маючи змоги або бажання вчепитися у горлянку ворогу, чіпляються у горлянки тих, хто ближчий або тих, кого добре видно. Тайра попросила Михайлову триматися.

"Звичайно, можливо, тут спрацьовує моя параноя, що страждає безсонням, але мені ввижається чергова спроба ворога влізти нам у мозок і подолати нас таким чином, роз'єднавши і вселивши зневіру, якщо він не в змозі перемогти на фронтах", – наголосила парамедикиня.

Тайра закликала українців не піддаватися цьому, як вони не піддаються страху.

Воїни гинуть, забезпечуючи – без перебільшення – ваше існування. Давайте спершу переможемо, відбудуємо нову країну, а потім розбирайтесь скільки завгодно, хто скільки і чого зробив для перемоги. Але нехай Перемога скоріше настане. Прости мене, Да Вінчі,

– підсумувала Тайра.

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