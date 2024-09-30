Тайвань оголосив стан повної бойової готовності через запуск Китаєм балістичних ракет

Міністерство оборони Тайваню стан бойової готовності після виявлення "кількох хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю. Наразі збройні сили країни активно слідкують за ситуацією у регіоні.

Про це, як пише Reuters, стало відомо напередодні, 29 вересня. Нагадаємо, що уряд Китаю вважає Тайвань своєю власною територією, оскільки дії з боку КНР є частиною тривалої напруженості між Пекіном і Тайбеєм, яка триває вже десятиліттями.

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Тайвань оголосив повну боєготовність через дії Китаю

Видання повідомляє, що міністерство оборони Тайваню помітило низку "хвилей обстрілів" зранку у суботу, 28 вересня, близько о 06:50 за місцевим часом, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян.

Вони розташовані щонайменше за 2 тисячі кілометрів від острова. У Тайвані такий розвиток подій не сподобався.

Тайванські збройні сили постійно відстежують відповідний розвиток подій, а сили протиповітряної оборони підтримують високий рівень пильності й посилили свою бойову готовність,

– каже оборонне відомство.

Ще минулого тижня, у середу, Китай заявив, що успішно провів рідкісний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в напрямку Тихого океану. Наступного дня оборонне відомство Тайваню забило на сполох через новий сплеск китайської військової активності навколо острова і навчань з бойовою стрільбою.

Там звинуватили Пекін у використанні політики нестабільності. У відповідь китайські військові заявили, що їхня діяльність навколо острову є "законною" та що навчання припиняти не планують. Міноборони КНР не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час.

Демократично керований Тайвань, який Китай вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями, зважаючи на регулярну активність Пекіна навколо острова, але лише зрідка оприлюднює деталі того, що відбувається всередині КНР.

До речі, нещодавно президент Тайваню заявив, що Пекін лицемірить, коли говорить, що прагне возз'єднання з островом задля відновлення територіальної цілісності. Лай Цінде порадив Сі спершу повернути "історичні" землі на Далекому Сході, які наразі належать Росії.