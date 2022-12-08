Тайвань, попри загрозу війни, допомагає Україні: країна закупить генератори

Плани окупантів занурити Україну у темряву руйнуються. Чимало країн світу допомагають вистояти перед російськими терористичними ударами. Серед них і Тайвань.

Як повідомив депутат Київради, голова Фонду "Дарничани" Григорій Маленко, Тайвань допоможе Києву закупити генератори для облаштування Пунктів незламності.

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За його словами, вже підписали Меморандум між:

Міністерством закордонних справ Тайваню,

міським головою Києва Віталієм Кличком,

благодійним Фондом "Дарничани".

Документом передбачено, що Тайвань спрямує 1 мільйон доларів на рахунок Фонду "Дарничани". Благодійна організація закупить генератори для Пунктів незламності у Києві. Місто прийме ці генератори на баланс і максимально ефективно використає для забезпечення першочергових потреб населення.

Як зазначив Григорій Маленко, проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 Пунктів незламності, які розгортають в усіх районах столиці.

Це неоціненна технологічна допомога від однієї з провідних економік світу! І особливо приємно, що зараз, коли Україні важко, наші друзі з Тайваню готові допомогти нам пережити важку зиму, яку намагаються влаштувати українцям росіяни,

– написав депутат Київради.

Зауважимо, що ще у серпні 2022 року Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver. Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Така допомога від Тайваню є особливо цінною, адже країні і самій загрожує війна з Китаєм.

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Додамо, що після масованих ракетних ударів, які регулярно здійснює Росія, у більшості областей України розгорнули Пункти незламності. Ці пункти мають працювати цілодобово для людей, в яких вдома періодично зникає:

світло,

опалення,

вода,

а також погіршується мобільний зв'язок внаслідок регулярних відключень електроенергії.

Пункти незламності облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу. У Києві облаштували понад 430 пунктів обігріву, ще сто — збираються розгорнути "у випадку надзвичайної ситуації". Близько 500 генераторів забезпечують роботу цих пунктів.