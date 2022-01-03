Тайвань застеріг владу Китаю від "військового авантюризму"

Голова адміністрації Тайваню Цай Інвень заявила, що владі Китаю слід об'єктивніше оцінювати стан справ. Також КНР повинна не робити ризикованих кроків у військовій галузі.

За словами Цай Інвень, військові методи не є варіантом для розв'язання розбіжностей у районі Тайванської протоки. Такі конфлікти вплинуть на економічну стабільність.

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Цай Інвень також зауважила, що Тайбею та Пекіну потрібно працювати над мирним урегулюванням суперечностей.

Ми зобов'язані нагадати владі в Пекіні про те, що не треба виносити невірні судження про ситуацію, і що потрібно запобігти поширенню "військового авантюризму",

– заявила вона.

Водночас голова КНР Сі Цзіньпін у новорічному виступі заявив, що повне возз'єднання країни є спільним сподіванням народу по обидва береги Тайванської протоки.

Згодом представниця Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чжу Фенлянь заявила про прагнення Пекіна забезпечити "мирне возз'єднання" сторін.

"Однак якщо сепаратистські сили незалежності Тайваню продовжать провокувати, залякувати або навіть перетинати "червону лінію", нам доведеться вжити рішучих заходів", – додала вона.

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Чжу Фенлянь також наголосила, що спроби Тайваню здобути незалежність лише відкинуть острів у "глибоку прірву" і призведуть до "великої катастрофи".

Тайванське питання: коротко

Тайванське питання виникло у 1949 році, коли була проголошена комуністична Китайська Народна Республіка. Тоді уряд Республіки Китай переїхав на острів Тайвань.

Пекін наполягає на "принципі одного Китаю", за яким не можна одночасно визнавати й КНР, й Китайську Республіку на Тайвані. При цьому майже всі великі держави мають неофіційні культурні та економічні офіси Тайбея.

Комуністичний уряд Китаю заявив про готовність застосувати силу для повернення Тайваню і прилеглих островів під свій контроль.

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