"Тазики є, йоржиків не вистачає": як окупанти рятують аеропорт Сімферополя від негоди
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Аеропорт окупованого Росією Сімферополя опинився у полоні негоди. Дах летовища не зміг витримати велику кількість опадів і почав протікати.
Окупанти вирішили "ловити" воду тазиками, тож, зараз аеропорт більше нагадує морський порт. Відео з сімферопольського летовища опублікував офіцер української армії Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
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На кадрах видно, як на підлозі аеропорту розмістили багато однакових тазиків. У них капала вода з дірявої стелі. За вікном бушувала стихія.
Аеропорт в окупованому Сімферополі перетворився на морський порт. Тазики є, йоржиків не вистачає,
– написав військовослужбовець.
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Додамо, що негода в окупованому Криму триває з 12 серпня. Тоді через сильні зливи опинилася підтопленою траса з Сімферополя до Ялти, а також кілька домоволодінь в Сімферопольському районі. Пізніше стихія перемістилася на схід Криму, де затопила кілька сіл, місто Керч і частину траси Таврида.