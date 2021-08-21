"Тазики є, йоржиків не вистачає": як окупанти рятують аеропорт Сімферополя від негоди

Аеропорт окупованого Росією Сімферополя опинився у полоні негоди. Дах летовища не зміг витримати велику кількість опадів і почав протікати.

Окупанти вирішили "ловити" воду тазиками, тож, зараз аеропорт більше нагадує морський порт. Відео з сімферопольського летовища опублікував офіцер української армії Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

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На кадрах видно, як на підлозі аеропорту розмістили багато однакових тазиків. У них капала вода з дірявої стелі. За вікном бушувала стихія.

Аеропорт в окупованому Сімферополі перетворився на морський порт. Тазики є, йоржиків не вистачає,

– написав військовослужбовець.

Сімферопольський аеропорт до окупації півострова був міжнародним, а потім став обслуговувати лише російські рейси, пише Вікіпедія. Термінал аеропорту, який працює, перебуває у селищі Аерофлотський, що недалеко від центру Сімферополя.

Аеропорт Сімферополя затопило: дивіться відео

https://t.me/a_shtirlitz/11554

Стеля летовища протікає: дивіться відео

https://t.me/a_shtirlitz/11555

Додамо, що негода в окупованому Криму триває з 12 серпня. Тоді через сильні зливи опинилася підтопленою траса з Сімферополя до Ялти, а також кілька домоволодінь в Сімферопольському районі. Пізніше стихія перемістилася на схід Криму, де затопила кілька сіл, місто Керч і частину траси Таврида.