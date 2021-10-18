У Тбілісі акція протесту на підтримку Саакашвілі закінчилася затриманнями
Джерело:телеграм "Протесты в мире"
Прихильники Міхеіла Саакашвілі влаштували 18 жовтня біля будівлі Держканцелярії акцію протесту. Під час неї грузинські правоохоронці затримали двох активістів.
Акцію організувала опозиційна партія "Єдиний національний рух". Протестувальники вимагали звільнити ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
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Протест у Грузії та затримані на ньому
Протестувальники також хотіли на площі перед будівлею Держканцелярії Грузії написати Free Misha. Однак їм завадили це зробити поліцейські. Вони затримали активістів.
Нагадаємо, у Держканцелярії найближчим часом має відбутися зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна із грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі. Активісти намагалися привернути увагу глави Пентагону до ув'язненого Саакашвілі.
На акції протесту в підтримку Саакашвілі затримали 2 людей: дивіться відео
Затримання Саакашвілі у Грузії: основне
- Міхеіла Саакашвілі вже 2 тижні утримують у в'язниці в Грузії. А все тому, що його там ще у 2018 році заочно засудили до кількох років позбавлення волі.
- Сам політик справи проти себе називає замовленням Кремля. Він оголосив та дотримується голодування.
- Прихильники Саакашвілі 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 тисяч людей вимагали випустити колишнього президента, мітинг завершився мирно.