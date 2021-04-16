У Тбілісі поліція штурмує банк, де невідомий захопив заручників: відео

У Тбілісі у "Банку Грузії" захопили заручників. За попередньою інформацією, нападник один, проте він озброєний. Поліція взяла установу в оточення. Після невдалих переговорів силовики пішли на штурм.

Події відбуваються у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема, метро. Вхід у метрополітен закритий.

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Як повідомляють очевидці нападу, у чоловіка є вогнепальна зброя. Він майже одразу відпустив одну жінку. Після цього у приміщенні залишились троє співробітників та один охоронець. Згідно з останніми даними, у заручниках є лише одна людина.

Нападник на переговори не йшов. За інформацією ЗМІ, правоохоронці вирішили піти на штурм

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У Грузії вже кілька разів брали заручників у банках

За інформацією грузинських ЗМІ, за останні місяці відбулось вже кілька захоплень заручників. Наприкінці жовтня 2020 року у "Банку Грузії" у Зугдіді чоловік з автоматом вимагав пів мільйона доларів. Протягом дня звільнили більше ніж 40 заручників. Проте злочинцю вдалось втекти.

А у середині листопада напад відбувся вже у столиці країни. У макрофінансовій організації чоловік захопив 9 осіб. Він вимагав заборонити азартні ігри. Згодом нападник здався поліції.